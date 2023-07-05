876 مليار درهم سوق الاستشارات المالية في الإمارات بنهاية 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أفاد باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال بأن سوق الاستشارات المالية في الإمارات تتجه نحو تحقيق أرقام قياسية في الفترة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ حجم السوق 876 مليار درهم، بحلول نهاية العام الجاري، وتأتي هذه التوقعات عقب زيادة عدد أصحاب الملاءة المالية الفائقة في الدولة بنسبة 18 % في عام 2022، ويرجح كويمان أن تحقق فئة أصحاب الثروات الفائقة في الدولة معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 6 % خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

وتحتضن الإمارات أكثر من 200 جنسية مختلفة، وتستقبل ما يزيد على ألف شخص من أصحاب الملاءة المالية العالية سنوياً، وقد تجاوز هذا الرقم 5,200 شخص العام الماضي، ومن المرجح أن يواصل النمو مساره التصاعدي في عام 2023، حيث يتوقع المحللون في القطاع أن ينتقل نحو 4,500 مليونير للعيش على أراضي الدولة.

وتشير البيانات إلى تجاوز الأصول المُدارة لصالح قطاع إدارة الثروات في الإمارات عتبة 938 مليار درهم في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، مما يرفع قيمة السوق إلى ما يقارب 1.4 تريليون درهم بين عامي 2023 و2027.

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