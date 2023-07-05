مؤشر دبي يحلق متجاوزاً 3930 نقطة بارتفاع 1.35 %

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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واصل سوق دبي المالي أداءه القياسي ليتجاوز مستوى الـ 3930 نقطة بارتفاع 1.35% أمس الثلاثاء، بدعم من الأسهم القيادية، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على صعود 0.21% ليصل إلى مستوى 9582.8 نقطة.

وتخطت سيولة تداولات سوق دبي المالي حاجز المليار درهم محققة إجمالي 1.081 مليار درهم ليصل إجمالي السيولة في سوقي أبوظبي ودبي إلى ما يقارب 2.2 مليار درهم متضمنة حجم السيولة التي حققها سوق أبوظبي بحوالي 1.21 مليار درهم. وبلغت التداولات أكثر من 32.1 ألف صفقة واستحوذ سوق دبي على 18.5 ألف صفقة، فيما بلغ عدد الصفقات في سوق أبوظبي 13.6 ألف صفقة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني ووصل خلال التداولات إلى أعلى سعر منذ الإدراج عند 16 درهماً، وأغلق مرتفعاً 3.9%، كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.45% إلى 5.5 دراهم، وزاد سهم ديوا 1.1% إلى 2.7 درهم.

كما واصل سهم إعمار العقارية أداءه الإيجابي مرتفعاً 0.15% إلى مستوى 6.6 دراهم، وذلك بعدما رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة «إعمار العقارية» من «- BBB» إلى «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الأكثر ارتفاعاً

وارتكز نشاط سوق دبي المالي على حركة أسهم قطاعات البنوك والعقارات والمرافق والصناعة، حيث حافظ سهم شركة «الفردوس القابضة» على صدارته الارتفاع السعري لليوم الثاني على التوالي في سوق دبي المالي محققاً نسبة ارتفاع قدرها 14.9% تلاه سهم شركة «الإمارات للمرطبات» بحوالي 14.7% ثم سهم شركة «ديار للتطوير» بنسبة 4.69% ثم شركة «دبي للاستثمار» بنسبة 4.6% تلاه سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.9%.

أما على صعيد سوق أبوظبي للأوراق المالية فقاد حركة النشاط كل من قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والعقارات وتصدر لائحة الارتفاعات سهم أسمنت الفجيرة بحوالي 9.16% تلاه سهم شركة «طاقة» 4.55% ثم سهم «بيانات» بحوالي 4.3% وسهم «ميلتبلاي» بحوالي 3.38% ثم «انفيتكوس» 3.2%، كما ارتفع سهم الدار العقارية 1.9%، والعالمية القابضة 0.08%.

الأكثر تراجعاً

في المقابل شهد سوق دبي المالي تراجع سهم شركة «اكتتاب» بنسبة 3.13% ثم شركة «تيكوم» بحوالي 1.98% تلاه سهم شركة «الاتحاد العقارية» بحوالي 1.89% ثم سهم «جي إف اتش» بنسبة 1.8% ثم سهم «تعليم القابضة» 1.7%. بينما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع سهم «الشارقة للأسمنت» 9.99% ثم «البنك التجاري الدولي» 9.39% وتراجع سهم «ارام» 5.70% ثم سهم «هيلي القابضة» 3.75%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في سهم «رأس الخيمة العقارية» 2.86% في ختام جلسات التداولات.

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