بن مجرن: تصرفات عقارات دبي في 2023 ستتجاوز 2022

المصدر: بشار باغ

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أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 285 مليار درهم وهو أعلى مستوى تحققه التصرفات العقارية منذ انشاء الدائرة. موضحاً في مقابلة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي ان أكثر التصرفات العقارية كانت نقدية.

وبالمقارنة مع التداولات المسجلة خلال العام 2022 بأكمله والتي بلغت قيمتها 538 مليار درهم، نجد أن العام الجاري سيحقق تصرفات أكبر من العام الماضي، متوقعاً استمرار هذا التدفق العقاري بدبي بفضل المشاريع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على غرار نخلة جبل علي والمشاريع الأخرى وهي مشاريع تأتي بالتوازي مع الطلب القوي على سوق دبي العقاري.

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