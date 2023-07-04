سوق دبي المالي يحلق ويتجاوز حاجز الـ 3930 نقطة بارتفاع 1.35%

المصدر: دبي - البيان

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دبي - البيان

واصل سوق دبي المالي أداءه القياسي ليتجاوز حاجز الـ 3930 نقطة بارتفاع 1.35% اليوم الثلاثاء، بدعم من الأسهم القيادية.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني ووصل خلال التداولات إلى أعلى مستوى منذ الإدراج عن 16 درهم، وأغلق مرتفعاً عند 3.9% عند الإغلاق وأغلق عند 15.6%.

كما واصل سهم إعمار العقارية أداءه الإيجابي مرتفعاً 0.15% إلى مستوى 6.6 درهم، وذلك بعدما رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة «إعمار العقارية» من «- BBB» إلى «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.45% إلى مستوى 5.5 درهم ، وزاد سهم ديوا 1.11% إلى مستوى 2.7 درهم.

كما زاد سهم شركة ديار 4.6% إلى مستوى 0.71 درهم، وسهم شركة سوق دبي المالي 3.8% إلى مستوى 1.6 درهم.

ونجح سهم شركة الفردوس القابضة في الارتفاع بالحد الأعلى إلى مستوى 0.90 درهم، وسهم شركة الإمارات للمرطبات بالحد الأعلى أيضاً إلى مستوى 4.20 درهم، وزاد سهم دبي للاستثمار 4.6% إلى مستوى 2.5 درهم.

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