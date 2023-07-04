«إندافا» تنطلق إقليمياً من دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة إندافا الرائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية، مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي.

وتعتبر "إندافا" العالمية دول مجلس التعاون الخليجي كسوق رئيسي لخطة نموها الاستراتيجية كمركز إقليمي، بحسب موقع زاوية.

ورأت الشركة التي تقدم حلولا للتسريع الرقمي دبي موقع لمقرها الرئيسي في المنطقة، الذي سيكون بمثابة نقطة محورية لفرق الإنتاج والتسليم للمشاريع القائمين عليها.

وقال جون كوتريل الرئيس التنفيذي للشركة: نتخذ نهج الاقتراب من العميل، وهو ما رسخناه بقوة في الأسواق الأخرى".

وقامت "إندافا" بالجمع بين خبرتها في الاستشارات والتصميم مع التنفيذ على مستوى عالمي، واختيار الابتعاد عن المصطلح التقليدي التحول الرقمي لصالح التسريع الرقمي، والذي لا يتضمن مشاريع معقدة ومحفوفة بالمخاطر، بل الابتكار المستمر والقابل للتطوير المستدام.

وتتمتع "إندافا" بسجل قوي خاصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والحوكمة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية.

وأكد كوتريل على حماسته بمستوي الرؤية والقيادة التي تظهرها حكومة الإمارات فيما يتعلق بصناعة التكنولوجيا.

من جانبه قال نيك كوران رئيس "إندافا" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "سنقوم باستحداث النموذج العالمي لشركتنا في المنطقة لكن بطابع إقليمي؛ ليلائم التحديات التي تواجه المؤسسات المتطورة."

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز