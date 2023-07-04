12 مليون بيان جمركي لجمارك دبي في 6 أشهر بنمو 10 %

المصدر: البيان

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أفاد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن أنظمة جمارك دبي أنجزت 12.3 مليون بيان جمركي للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، بنمو 10 % مقارنة مع 11.2 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل يصل إلى 48 بيان جمركي في الدقيقة الواحدة.

مؤشرات التنافسية

وأكد المدير العام لجمارك دبي أن خدمات جمارك دبي الذكية وأنظمتها الجمركية المتطورة والرائدة لتسهيل العمليات التجارية ترسخ موقع دولة الإمارات وتصدرها عالمياً في محور التجارة ووصولها إلى مصاف العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تجني ثمار الاستثمار الناجح في التحول التكنولوجي خلال العقد الماضي، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية تسهل على المتعاملين وتمكنهم من إنجاز أعمالهم من أي مكان وفي أي وقت، حيث وصلت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الذكية التي تقدمها جمارك دبي إلى 98 %.

زيادة قيمة التجارة

تعمل جمارك دبي ومن خلال مبادراتها النوعية على زيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية حيث عقدت الدائرة في إطار مبادرة ارتباط مع الهيئات و الجهات الدبلوماسية اجتماعات مكثفة ضمت وفود للشركاء التجاريين و مجالس الأعمال وعدد من الشركات والمستثمرين لإتاحة الفرصة وعن قرب لتعزيز أواصر التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين وتضمنت الاجتماعات عروض متعددة عن الخدمات الجمركية المتطورة و التي من شأنها تعزيز هذه المبادلات مثل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تحرص جمارك دبي في كل اجتماع إلى دعوة الشركات للانضمام لهذا البرنامج ما أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارة الشركات المنضمة إليه عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية والموافقة المسبقة والتلقائية عليها، وتقليل تدخل الجمارك في البيانات الجمركية المقدمة إلى أكبر قدر ممكن، وكذلك سرعة الرد على أي طلبات تتعلق بالتعديل اللاحق على البيانات الجمركية، إضافة إلى تخفيض التكلفة المباشرة على العملاء الذين يقومون بشحن بضائعهم من خلال الشركات المعتمدة في البرنامج .

وتحرص جمارك دبي على تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع العديد من الدول ومواكبتها بسياسات جمركية ومحفزات تدعم نمو التبادل التجاري حيث تقود اتفاقيات الشراكة إلى حقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والتجاري.

خدمات رقمية

تسهم جمارك دبي في تطوير العمل الجمركي على الصعيدين المحلي والعالمي، وأشادت منظمة الجمارك العالمية بالدور المهم لجمارك دبي في تبني التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الجمركية الذكية، واعتبرتها نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي، ويعد "مرسال 2" النظام الجمركي الإلكتروني المتكامل الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة على مدار الساعة، وتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، نقلة نوعية في تاريخ العمل الجمركي نظراً للإمكانيات الهائلة والتقنيات الحديثة التي يتميز بها النظام وشموليته لمختلف إجراءات العمل الجمركي ، وتوفر جمارك دبي خدمات جمركية رقمية وسجلت نسبة المعاملات الجمركية التي تمت عبر الأنظمة الرقمية 99.5% ، وتدعم أنظمة جمارك دبي أعمال الشركات حيث توفر منصة مساحة العمل الذكية نحو 68 مليون درهم سنوياً في كلفة التشغيل على الشركات ، كما تقوم جمارك دبي بتحسين وتطوير مستمر في مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود و التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الالكترونية في دولة الامارات إلى 6 مليارات دولار في 2023، و6.8 مليارات دولار في 2024، و7.6 مليارات دولار في 2025 .

وفي إطار جهودها لتسريع العمليات وتعزيز دور دبي المحوري في التجارة العالمية، زودت جمارك دبي مركز جمارك جبل على وتيكوم بنظام متطور يعد الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المعدات والمركبات الثقيلة والحافلات واليخوت عبر جهاز المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، ما يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، ودعم انسيابية الأعمال والتجارة ويعزز من مكانة وتنافسية ميناء جبل علي الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش إلى ما يقارب 5 دقائق فقط.

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