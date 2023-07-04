دبي من أفضل المدن في العالم للعمل عن بعد

المصدر: دبي - البيان

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صُنفت دبي بين أفضل المدن عالميا للعمل عن بعد وفقا لتصنيف نوماد كابتلست على منصة تويتر.

وتوفر دبي بيئة عمل مريحة للعاملين عن بعد أو "الرقميون الرحل" وفقا لما وصفه موقع "لافنغ دبي"، من حرية السفر أو العمل في المقاهي الرائعة، أو أماكن العمل المشتركة، واستكشاف أماكن مختلفة أثناء القيام بعملهم كأنه "مكتب متنقل".

وجاءت دبي بين مدن شهيرة أخرى مثل كوالالمبور ولشبونة وبراغ وتبليسي وبريدجتاون وسان خوسيه.

ويطلق لقب الرحالة الرقمي على منفذي أعمال مثل تصميم مواقع الويب أو كتاب المقالات أو الأعمال التجارية الخاصة عبر الانترنت، لأنهم غير مرتبطين بموقع أو مكتب معين.

وجاءت دبي كأفضل مدينة من حيث السلامة والأمان، لذلك تشهد تدفقات من المغتربين من أنحاء العالم.

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