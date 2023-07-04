مساحات عمل هجينة لعلامة «ريجس» بأبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «IWG»، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة، عن مساعٍ لتعزيز حضورها في دولة الإمارات بافتتاح مساحتي عمل مشتركتين جديدتين تحملان علامة «ريجس» Regus، وذلك تماشياً مع تحوّل المزيد من الشركات إلى حلول العمل الهجين لدفع عجلة نموها وتطورها.

وتقدم IWG حلول علامة «ريجس» المرنة من مساحات العمل المشتركة في قلب مدينة دبي مع موقع جديد في أبراج بحيرات جميرا، فضلاً عن عقد أول صفقة شراكة مُدارة في إمارة الشارقة في مدينة صحارى الطبية. ويأتي الإعلان عن مواقع «ريجس» هذه في أعقاب الافتتاح الأخير لثلاث مساحات مكتبية مرنة جديدة في دبي وأبوظبي.

وتسعى «IWG» إلى تعزيز حضورها والتوسع في دولة الإمارات عبر تلبية الطلب غير المسبوق على مساحات العمل المرنة من قبل الشركات والموظفين على حدٍ سواء، وذلك تماشياً مع خطتها الرامية لافتتاح 1000 موقع جديد على مستوى العالم خلال العام المقبل، لا سيما أن نموذج العمل الهجين يوفر للشركات قاعدة تكلفة منخفضة بمتوسط توفير قدره 11 ألف دولار لكل موظف.

وفي إطار الشراكة المُدارة، ستقوم «IWG» بتسليم موقع جديد من علامة «ريجس» بمساحة قدرها 971 متراً مربعاً في الطابق 34 من برج مركز الأعمال «إتش دي إس تاور» HDS Tower في أبراج بحيرات جميرا في دبي، والذي يقع في الطرف الجنوبي من المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ويتميز بسهولة الوصول إلى مواقع الطرق الرئيسية في الإمارة وقربه من محطات مترو دبي.

تمثل أبراج بحيرات جميرا مجتمعاً سكنياً وتجارياً مزدهراً في قلب دبي. ومن المرجح للعقارات المكتبية التي استمرت بالازدهار في دبي خلال عام 2022 أن تحافظ على هذا الزخم خلال عام 2023 مدعومةً بالبيئة الاقتصادية المشجعة والتوقعات الإيجابية في دولة الإمارات. ففي دبي، تجاوز الطلب على المساحات المكتبية المرنة حجم العرض مع وجود مخزون محدود في أصول الفئة أ، وتفوقت الإيجارات في أبراج بحيرات جميرا على معدلات السوق، حيث ارتفعت بمعدل وسطي قدره 25٪ في الربع الأخير من عام 2022 مقارنةً مع الربع ذاته من عام 2021.

وفي الشارقة، افتتحت «IWG» مركز «ريجس» بمساحة 1,274 متراً مربعاً في مدينة صحارى الطبية بالشراكة مع رائد الأعمال تيمور جازيزولين، وذلك عقب شراكتهما السابقة في مساحتين للعمل المشترك، واحدة في أبوظبي والأخرى في دبي. وسيشمل موقع «ريجس» الجديد، المقرر افتتاحه في يناير 2024، عدة مرافق مثل المكاتب الخاصة، وغرف الاجتماعات، ومساحات العمل المشتركة، والمساحات الإبداعية. ويهدف افتتاح هذا المركز الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على مساحات العمل المرنة من الدرجة الأولى في المنطقة، وهو يتربع ضمن موقع متميز في منطقة النهدة، حيث تحيط به مجتمعات ذات كثافة سكانية عالية وخدمات جيدة تشمل العديد من المرافق السكنية والتجارية والصحية والتعليمية.

وتتواجد «IWG»، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة، في أكثر من 3500 موقع في 120 دولة مع إمكانية وصول جميع عملائها إلى مختلف مواقعها وخدماتها عبر منصة «IWG». كما تخطط الشركة لافتتاح 1000 موقع جديد خلال العام المقبل، وتضم قاعدة عملائها بالفعل 83% من الشركات العالمية المدرجة على قائمة فورتشن 500.

وقال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «IWG»: «يشهد قطاع العمل المشترك في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً ضمن سوق المكاتب، وذلك مع توجه الشركات الكبرى إلى إعادة تصوّر أماكن عملها، وتبني المواطنين الرقميين ورواد الأعمال المبتكرين في جميع أنحاء الدولة لاستراتيجيات مساحات العمل المرنة بالكامل. كما أن التحول الديموغرافي الذي شهدته الدولة مع تنامي نسبة جيل الألفية في القوى العاملة المكتبية، أدى إلى زيادة طلب الشركات من مختلف الأحجام على المساحات المكتبية المرنة. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا في جميع أنحاء دولة الإمارات لتمكين المزيد من الشركات من تحقيق النمو والازدهار وسط بيئة عمل مطوّرة تدعم الإنتاجية».

تم تصميم استراتيجية توسعة العلامات التجارية المتعددة التابعة لـ «IWG» في منطقة الشرق الأوسط لتناسب الأعمال والشركات ورواد الأعمال من جميع الفئات. وتسهم «IWG» في خلق قيمة شخصية ومالية واستراتيجية للشركات على اختلاف حجمها؛ بدءاً من بعض الشركات والمؤسسات الأكثر شهرة في العالم، ووصولاً إلى الأفراد والجيل التالي من رواد الأعمال، حيث يمكن لكل منهم الاستفادة من نماذج العمل المرنة لزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة والسرعة والبقاء على مقربة من العملاء في الأسواق الرئيسية.

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