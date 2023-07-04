الإمارات الثانية عالمياً في تحول الطاقة متقدمة 8 مراكز

المصدر: فيينا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة، متقدمة ثمانية مراكز عن 2022، وفق ما أظهره مؤشر المستقبل الأخضر العالمي. وأكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات شهدت تحولاً هائلاً في قطاع الطاقة على مدى العقود الأخيرة، إذ تعد من الدول الرائدة عالمياً في استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في مجال الطاقة.

وقال إن وزارة الطاقة انتهت من تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتطوير استراتيجية الهيدروجين. وأضاف، أن الاستراتيجيتين تتماشيان مع جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

سهيل المزروعي: "أوبك+" تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط مع مراقبة المتغيرات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز