«فيتش» تمنح «إعمار» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة «إعمار العقارية»، من «- BBB» إلى «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقاً لتقرير أصدرته «فيتش»، أمس، فإن هذه الترقية تعكس الأداء التشغيلي الجيد للمجموعة، إلى جانب خفض تمويلها بالديون.

وأوضح التقرير أن خفض تمويل «إعمار العقارية»، يعكس بدوره ارتفاع أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، وذلك في ظل استمرارية المجموعة في استفادتها من النمو في أرباحها في كافة قطاعات أعمالها، بالإضافة إلى استفادتها من الانخفاض في دينها الإجمالي بنسبة 20 % في 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز