أنشطة التجارة عبر مواقع التواصل الأكثر ترخيصاً في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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حافظت أنشطة قطاع التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصدرها المجالات الأكثر تفضيلاً لدى أصحاب الأعمال، من حيث إصدار التراخيص التجارية وتأسيس الشركات الخاصة بها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت لائحة لأكثر الأنشطة ترخيصاً ضمن بيانات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، أن التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سجلت خلال الشهور الستة الماضية دخول 863 رخصة جديدة لبيئة الأعمال المحلية، تلتها أنشطة الاستيراد بـ774 ترخيصاً. وجاءت أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها بـ716 ترخيصاً، وشهد قطاع التجارة العامة منح 710 تراخيص، تلتها أنشطة التصدير 515 ترخيصاً.

وتظهر اللائحة عودة إقبال المستثمرين وأصحاب الأعمال على تأسيس المطاعم، حيث تم منح 438 ترخيصاً مع تواصل النشاط في الأنشطة الشبيهة، حيث دخل إلى بيئة الأعمال 407 تراخيص جديدة في أنشطة بيع المشروبات، بينما شهدت خدمات الطباعة 323 ترخيصاً.

وتشهد بيئة الأعمال المحلية، ولا سيما في كل من أبوظبي ودبي، تطوراً واضحاً في استحداث فئات المشاريع وتسهيل الإجراءات.

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