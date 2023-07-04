مؤشر المستقبل الأخضر : الإمارات الثانية عالمياً في تحوّل الطاقة

المصدر: (فيينا - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف «مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023» أن الإمارات احتلت المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، لتتقدم بذلك ثمانية مراكز عن العام السابق 2022. وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الإمارات شهدت تحولاً هائلاً في قطاع الطاقة على مدى العقود الأخيرة، إذ تعد من الدول الرائدة عالمياً في استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في مجال الطاقة.

وأضاف، في حوار بالتزامن مع فعاليات مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا غداً، أن الفريق الفني في «أوبك» يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر ومن ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام. وأكد أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاءها من خارج المنظمة «أوبك+» تسعى إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي الذي من خلاله قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق. وأضاف، أن المؤتمر يشكل منصة عالمية مهمة تسهم في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز