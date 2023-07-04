100 موهبة وطنية ضمن برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد الإمارات المالي، عن بدء تعاونه مع كلية سعيد لإدارة الإعمال بجامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، بإطلاق برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل». ويهدف البرنامج إلى دعم المواهب المواطنة في قطاع التكنولوجيا، وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي في القطاع المالي والمصرفي، مما يساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية والنهوض بها.

ويستمر البرنامج على مدار ستة أشهر، بمشاركة 100 مواطن ومواطنة ستتاح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة من مؤسستين مرموقتين عالمياً في مجال التعليم والتدريب. وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، ستتولى جامعة أكسفورد تزويد المشاركين بتدريب وتأهيل شامل حول التطبيقات العملية للتكنولوجيا في القطاع المالي.

وفي المرحلة الثانية، سيقدم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المعروف بتطوراته الرائدة في التعليم التكنولوجي، تدريباً متخصصاً بحسب مجالات خبرة المشاركين في البرنامج. ويهدف برنامج رواد تكنولوجيا المستقبل إلى رعاية وتطوير الجيل القادم من قادة التكنولوجيا المالية في الدولة، مما يحدث تأثيراً كبيراً في إعداد الكوادر الوطنية وتقديم التدريب المتخصص لهم.

وقالت نورة البلوشي، مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة: «يهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين في الخدمات المالية في الدولة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة المشهد التكنولوجي السريع التطور في القطاع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية المؤسسة. ويغطي البرنامج الخدمات المالية والتكنولوجيا، وسيتم تقديمه من خلال مزيج من التدريس وجهاً لوجه والافتراضي وعبر الإنترنت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز