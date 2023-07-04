«أبوظبي الأول» يحصد 6 جوائز من «جلوبال فاينانس»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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حصد بنك أبوظبي الأول، مجموعة من أبرز جوائز جلوبال فاينانس في الشرق الأوسط، وهي:

• الإدارة المتميزة للتمويل المستدام في الشرق الأوسط: (الفائز الإقليمي)

• التمويل المستدام المتميز في الأسواق الناشئة: (الشرق الأوسط)

• الريادة المتميزة في مجال السندات المستدامة: (الشرق الأوسط)

• الريادة المتميزة في القروض المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: (الشرق الأوسط)

• الريادة المتميزة في التحول/ القروض المرتبطة بالاستدامة: (الشرق الأوسط)

• أفضل بنك للتمويل المستدام: (الإمارات)

وللسنة الثانية على التوالي، حصل بنك أبوظبي الأول على جائزة الريادة المتميزة في التحول/القروض المرتبطة بالاستدامة، إضافة إلى جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام.

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