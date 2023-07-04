«أبوظبي الأول» يحصد 6 جوائز من «جلوبال فاينانس»
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حصد بنك أبوظبي الأول، مجموعة من أبرز جوائز جلوبال فاينانس في الشرق الأوسط، وهي:
• الإدارة المتميزة للتمويل المستدام في الشرق الأوسط: (الفائز الإقليمي)
• التمويل المستدام المتميز في الأسواق الناشئة: (الشرق الأوسط)
• الريادة المتميزة في مجال السندات المستدامة: (الشرق الأوسط)
• الريادة المتميزة في القروض المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: (الشرق الأوسط)
• الريادة المتميزة في التحول/ القروض المرتبطة بالاستدامة: (الشرق الأوسط)
• أفضل بنك للتمويل المستدام: (الإمارات)
وللسنة الثانية على التوالي، حصل بنك أبوظبي الأول على جائزة الريادة المتميزة في التحول/القروض المرتبطة بالاستدامة، إضافة إلى جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام.