11 % نمواً في النشاط الفصلي لمجموعة بن حم

المصدر: (العين - البيان)

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أظهرت بيانات النتائج الفصلية لمجموعة بن حم نمواً في الشركات العاملة في قطاعي السياحة والإنشاءات، حيث أظهرت ارتفاعاً بنسبة 11% للفنادق وشركات الطيران مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تطور البيئة الجاذبة للسياحة في دولة الإمارات من مشاريع ترفيهية وسياحية وتسهيل إجراءات السفر والحصول على الفيزا.

كما أظهرت أرقاماً مبشرة في قطاع التعليم، حيث شهدت مدارس مجموعة بن حم إقبالاً كبيراً في العام الدراسي 2023 - 2024، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوكله مجلس الإدارة بقطاع التعليم والسعي الدائم لتطويره والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية. وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، خلال استعراض مجلس إدارة مجموعة بن حم للنتائج الفصلية الخاصة بشركات المجموعة: «شكل نجاح القطاع السياحي في الإمارات نموذجاً ملهماً للعديد من الدول، خاصة أن الإمارات استطاعت أن تعزز مكانتها على خارطة السياحة والسفر العالمية لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية، مما ينعكس إيجاباً على جميع الشركات العاملة في المجال».

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