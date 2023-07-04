«راكز» تعزز التجارة والابتكار مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية والتي تهدف إلى تعزيز النمو والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة بين دولة الإمارات والهند، ووقع المذكرة كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز والدكتور إم جيه خان، رئيس مجلس إدارة غرفة الأغذية والزراعة الهندية، وتشكل هذه الشراكة مثالاً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين والرامي إلى خلق فرص لتبادل المعرفة وتشجيع التجارة والاستثمار في مجالات البحث والتطوير.

وقال جلاد: تؤكد هذه الشراكة مدى التزامنا تعزيز العلاقات بالمنظمات الدولية ذات الأهمية مثل غرفة الأغذية والزراعة الهندية، وتعد الهند شريكاً تجارياً واستثمارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وتجلب فرصاً هائلة من الابتكارات والخبرة في قطاعي الأغذية والزراعة وبالأخص الزراعة المستدامة وتقنيات تصنيع الأغذية، ويسرنا العمل معاً في ظل هذا التعاون الاستراتيجي لتبادل المعرفة وخلق فرص جديدة لتمكين الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والزراعة لدى مجتمع أعمال راكز من تحسين الممارسات التي تتبعها.

وأضاف: تهدف الشراكة إلى تمهيد الطريق أمام ترويج الأنشطة التجارية والوصول إلى الأسواق الواعدة وإتاحة فرص التعاون بين الشركات العاملة في مجتمع أعمال «راكز» وشركات الأغذية والزراعة الهندية، وستعمل كل من «راكز» وغرفة الأغذية والزراعة الهندية بموجب هذا التعاون على تقديم الفرص الاستثمارية للشركات الهندية وتعزيزها ضمن حدود راكز على النحو الذي يجعل منها بوابة عبور جاذبة للشركات الهندية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير بين الشركات الهندية والشركات التي تتخذ من راكز مقراً لأعمالها، وستركز هذه المبادرة في المقام الأول على تعزيز الابتكار الزراعي وتحسين جودة المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة وتقنيات معالجة الأغذية، وتؤكد راكز وغرفة الأغذية والزراعة الهندية بدورهما أن تسهم هذه العلاقة التجارية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في قطاعي الأغذية والزراعة في الهند ودولة الإمارات.

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