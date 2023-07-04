دعوة البنوك والمحاسبين إلى دعم التحول الأخضر

المصدر: (دبي - البيان)

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نـظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، ندوة افتراضية مشتركة، حيث دعا الخبراء المشاركون في النقاش البنوك والمحاسبين القانونيين إلى العمل على دعم تسريع التحول الأخضر، وأكدوا أن هناك حاجة فعلية إلى المواءمة على المستوى الإقليمي، بشأن معايير إعداد ورفع تقارير الاستدامة، والسياسات ومنهجيات التصنيف، لدعم التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تحقيق صافي انبعاثات صفرية للكربون، بحلول عام 2050.

وأدار الحوار بيتر فان فيين، مدير حوكمة الشركات وإدارة الموارد والأصول في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، حيث ركزت الجلسة على المشاركة الضرورية للبنوك والمحاسبين القانونيين، من أجل مساعدة الشركات والحكومات على التعامل مع تداعيات تغير المناخ، والوفاء بالتزامات الاستدامة، وشارك في النقاش: شارجيل بشير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، وفيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة، في بنك الإمارات دبي الوطني، وجوناثان سكوت، مدير أول للتمويل المستدام، في بنك إتش إس بي سي، وروبن ويلز، رئيس قسم الخدمات المالية بمعهد المحاسبين القانونيين.

ودعا الخبراء المشاركون في النقاش البنوك للعمل كونهم شركاء استراتيجيين لمختلف الأعمال، ليس فقط لتوفير رأس المال الضروري، ولكن المساعدة أيضاً على فهم التحولات الخضراء، تماماً كما فعلوا مع الرقمنة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويمكن للبنوك مساعدة الشركات على فهم نضج السوق والتعامل معه في صناعات معينة، وتقديم أفضل النصائح الممكنة.

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