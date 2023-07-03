سوق دبي المالي يحلق إلى أعلى مستوى في 8 سنوات.. والأفضل خليجياً

المصدر: دبي - سامح الليثي و(وكالات)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، الاثنين، مع صعود أسعار النفط، وكان مؤشر دبي أكبر الرابحين في المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط، وهو حافز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا خفض الإمدادات في أغسطس، ما تغلب على مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد مؤشر دبي 2.3 %، ليصل إلى 3878.5 نقطة، مدعوماً بصعود سهم «إعمار العقارية» 3.6 %، وسهم «الإمارات دبي الوطني» 3 %، كما ارتفع أيضاً «إعمار للتطوير» 8.99 %، و«ديوا» 3.05 %، و«دبي الإسلامي» 0.7 %.

أبوظبي

كذلك أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي، بارتفاع هامشي 0.12 % إلى 9561.9 نقطة. وكان سهم «ميلتبلاي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.85 %، ثم «ألفا ظبي» 0.76 %، و«العالمية القابضة» 0.25 %.

السيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في كلا السوقين، 1.97 مليار درهم، تركزت الحصة الأكبر منها بسوق أبوظبي، بقيمة 1.1 مليار درهم، و877 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت الجلسات حصيلة تداول شملت أكثر من 29 ألف صفقة في كل من السوقين.

وارتكز نشاط السوقين على تنامي الأسهم القيادية، التي عززت استقطاب الصفقات ومعاملات الشراء، في مقدمها أسهم قطاعات البنوك والقطاعات المالية والطاقة والعقارات والصناعة والخدمات الاستهلاكية.

خليجياً

وارتفع المؤشر السعودي 0.5 %، مدفوعاً بارتفاع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.8 %، وسهم اتحاد اتصالات 2.4 %.

كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.6 %، إلى 7,857.8 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط 0.3 %، إلى 4,792 نقاط.

وفي المقابل، نزل المؤشر القطري 0.2 %، متأثراً بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 %، كما تراجع مؤشر البحرين 0.18 %، إلى 1,898.51 نقطة.

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