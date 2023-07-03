«وول ستريت» تتماسك.. وسهم تسلا يقفز 6% وأبل يتراجع 1%

المصدر: البيان

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ارتفع المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، أمس الإثنين، مواصلاً مكاسبه التي حققها في النصف الأول من العام، وذلك بدفعة من قفزة في سهم تسلا التي أعلنت عن تسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الثاني. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 6٪ بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرقام التسليم والإنتاج التي فاقت توقعات المحللين. من ناحية أخرى، فشل سهم «أبل» في مواصلة سلسلة الارتفاع متراجعاً نحو 1%. لكن المؤشر داو جونز الصناعي تراجع 73.82 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 34369.78 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.10 نقطة إلى 4450.48 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 10.78 نقاط أو 0.08% إلى 13798.70 نقطة. تأتي هذه المكاسب في الوقت الذي عزز فيه الحماس حول الذكاء الاصطناعي أسهم التكنولوجيا، والبيانات الأخيرة التي تظهر مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة رفعت أيضاً معنويات المستثمرين، ما خفف من بعض المخاوف في وول ستريت من الركود الذي طال انتظاره.

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