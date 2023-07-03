«إثراء ديرة» يمنح المتسوقين جوائز مغرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع إثراء ديرة، المجتمع، الذي يضم الوحدات السكنية والتجارية والشقق الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة، وموطن امتداد سوق الذهب في دبي، عن إطلاق حملة «تسوق واربح»، خلال مفاجآت صيف دبي.

وأتيح للمتسوقين، ابتداء من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2023، الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة وفرصة لربح جوائز، تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، عبر فئتين متميزتين: «الجوائز الكبرى»، و«الجوائز المسلية». وتعزز هذه المبادرة مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق، كما تقدم تجربة لا تُنسى للمشاركين، وتترك انطباعاً استثنائياً في ذهن الجميع.

وسيكون للعملاء، الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر على المجوهرات أو العطور فرصة المشاركة في فئة «الجوائز الكبرى» لربح إحدى سيارتين من طراز تويوتا رايز، والتي تصل قيمة كل منهما إلى 65,000 درهم. وكل ما يحتاجون فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة في المتجر المعني أثناء عملية الشراء، ليتم إدخالهم في السحب الرقمي، مما يمنحهم الفرصة الحقيقية لامتلاك سيارة تويوتا رايز، التي ستوفر لهم تجربة قيادة استثنائية.

وبالإضافة إلى جوائز السيارات الكبرى سيحصل جميع العملاء، في إطار فئة «الجوائز المسلية»، الذين ينفقون 30 درهماً أو أكثر في جميع المنافذ الأخرى على فرصة دخول السحب للحصول على قسائم سفر، تصل قيمتها إلى 70,000 درهم، حيث تبلغ قيمة كل قسيمة سفر 5,000 درهم، مما يتيح الفرصة لـ 14 فائزاً محظوظاً، للانطلاق في مغامرات سفر لا تُنسى، واستكشاف وجهات أحلامهم وخلق ذكريات تدوم للأبد، وكل ذلك بفضل مشاركتهم في احتفالات مشروع إثراء ديرة.

وصرح لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي قائلاً: «ندعو سكان دولة الإمارات والزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بتجربة تسوق صيفية استثنائية، حيث يطلق مشروع إثراء ديرة حملة مفاجآت صيف دبي. إننا متحمسون للمفاجآت، التي تتجاوز التوقعات ومكافأة عملائنا الأعزاء. تأتي هذه الحملة، التي توفر جوائز تصل قيمتها إلى 200,000 درهم، وسيلة أخرى لنا من أجل خلق لحظات مذهلة وتقديم تجارب رائعة، تجعل عملاءنا يتوقون للمزيد».

وتتاح الفرصة للعملاء لزيارة مشروع إثراء ديرة، والاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة، عبر أكثر من 500 منفذ بيع بالتجزئة، وأكثر من 40 منفذاً للأطعمة والمشروبات، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء الاستفادة من فرصة الفوز بجوائز رائعة.

ويضم مشروع إثراء ديرة امتداد سوق الذهب في دبي، شيرينا بلازا، عوشة بلازا، ون ديرة، شما بلازا، وموزة بلازا، وغيرها. يضم المشروع العديد من المحلات والمتاجر، ويمنح العملاء تجربة تسوق مريحة وسلسلة، من خلال تخصيص مساحات واسعة لمواقف السيارات متعددة الطوابق، بالإضافة إلى مواقف السيارات الأخرى في جميع أنحاء المشروع. يضمن المشروع سهولة الوصول إليه، من خلال المحطة المركزية المدمجة للنقل المتواجدة في مول ون ديرة، والتي تضم محطة سوق الذهب، بالإضافة إلى محطة الراس للمترو القريبة من المشروع.

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