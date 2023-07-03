«أدنوك للغاز» ترسي عقوداً بقيمة 4.9 مليارات درهم لإنشاء خط أنابيب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ترسية عقود، بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار (4.92 مليارات درهم) على شركة بيتروفاك الإمارات، وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة كات الدولية المحدودة، لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبموجب هذه العقود سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA)، من طول شبكة خطوط أنابيب أدنوك الحالية، التي تبلغ 3200 كيلو متر إلى أكثر من 3500 كيلو متر، وستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى المناطق الشمالية في الدولة، كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة أدنوك للغاز، ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة، تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد.

وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: «تسهم التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة وللقطاع الصناعي، من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي، حيث سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يسهم في دعم نمو أدنوك للغاز والأطراف و الجهات المعنية بها».

وكونه جزءاً من برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي، بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

ويتضمن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) حزماً عدة، وبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021 واستكمال أعمالها، التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن إنشاء خطوط أنابيب جديدة، ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان، وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة، لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز، لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.

وتهدف خطة «أدنوك» الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة، لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية، وتطوير الموارد غير المستغلة.

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