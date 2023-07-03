الإمارات الثالثة عالمياً في عدد المشروعات السكنية الفاخرة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً في عدد المشروعات السكنية التي تحمل علامات تجارية فاخرة ومعروفة على مستوى العالم، بحسب إصدار عام 2023 من «التقرير العالمي للمساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة»، لمؤسسة «نايت فرانك» البريطانية العالمية للاستشارات العقارية.

وأفاد التقرير أنه يوجد في الإمارات حالياً 15 مشروعاً سكنياً تحمل علامات تجارية فاخرة، لتنال بها المركز الثالث عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والتي نالت الصدارة العالمية بعدد 106 مشروعات سكنية، وبعد المكسيك التي جاءت في المركز الثاني بعدد 19 مشروعاً. وتفوقت الإمارات على تايلاند التي نالت المركز الرابع بعدد 13 مشروعاً، والمملكة المتحدة 11 مشروعاً. وعلى صعيد المشروعات السكنية التي تحمل علامات تجارية فاخرة ما زالت قيد الإنشاء، نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً، بالمشاركة مع المكسيك، بعدد 7 مشروعات لكل منهما.

ولم تتفوق على الدولتين سوى الولايات المتحدة، التي تبوأت الصدارة بعدد 63 مشروعاً سكنياً لا تزال على قيد الإنشاء. ونالت المملكة المتحدة المركز الثالث بعدد 5 مشروعات، بينما كان المركز الرابع من نصيب السعودية برصيد 4 مشروعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز