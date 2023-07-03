700 مليون درهم مبيعات «الراسخون للعقارات»

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت «الراسخون للعقارات» مبيعات تعدت حاجز 700 مليون درهم وبزيادة بنسبة 63 % عن العام الماضي، بعد أن أتمت صفقات بلغت 1652 صفقة بزيادة 90 % عن العام السابق. جاء ذلك خلال احتفال الشركة بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

وأكد خليفة المهيري مدير عام الشركة أن ما تشهده دولة الإمارات من انتعاش عقاري كبير مكن الشركة من تحقيق إنجازات قياسية منذ تأسيسها، لاسيما في الأعوام الأخيرة.

قفزات

وأشار إلى أن قطاع العقارات بدعم وتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، حقق طفرات نوعية ورسخ أسس النمو في هذا القطاع الضخم، مع استمرار الزخم في ظل النمو القوي للطلب، وتوفر المحفزات المختلفة والكثير من المزايا التنافسية مع بيئة جاذبة وخدمات متنوعة.

واستقطب الحفل الذي أقامته الراسخون للعقارات بمناسبة مرور 20 على تأسيسها حضوراً لافتاً من قبل رجال الأعمال والعقاريين على مستوى الدولة والمطورين بجانب حضور 65 من موظفيها من مختلف الإدارات والأقسام والقائمين على مختلف المشاريع.

مساهمات

وركزت الشركة خلال الحفل مساهماتها في مجال المسؤولية المجتمعية ورعايتها لعدد من فعاليات الجهات الحكومية، لتنال 18 درعاً من قبل الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وتميز الحفل بتوزيع مليون درهم كحوافز بهذه المناسبة على كل الكوادر العاملة.

وعرفت الشركة بمشاريعها الحالية الأربعة وهي مشروع مدينة الباهية، ومشروع المنامة - حوض 13، ومشروع الحليو، ومشروع الحليو2، في إطار جهودها لتلبية الطلب المتنامي في سوق العقارات في دولة الإمارات.

وتخلل الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين. وشملت القائمة مجموعة الماجد لإدارة المشاريع وشركة المقناص العقارية، وشركة الجنيدي للعقارات، وشركة السلطان للنقليات وشركة الإبداع للاستشارات الهندسية. وتكريم كل من جمعة الزحمي وسعيد محمد على جهودهما.

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