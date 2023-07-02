27.2 مليون مقعد مجدول بمطار دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل حجم السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول 2023، إلى نحو 27.2 مليون مقعد مجدول، وذلك وفقاً لبيانات «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران، والتي أشارت إلى أن المطار حافظ على تصدره قائمة أكبر المطارات الدولية من حيث السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وشهد مطار دبي الدولي 13.8 مليون مقعد مجدول في الربع الثاني 2023، وذلك مقابل 13.43 مليون مقعد مجدول في الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن المطار شهد نحو 4.6 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو، و4.7 ملايين مقعد مجدول خلال مايو و4.48 ملايين مقعد خلال أبريل، و4.65 ملايين مقعد خلال مارس، و4.18 ملايين مقعد خلال فبراير، و4.6 ملايين مقعد خلال يناير.

ويعدّ مطار دبي الدولي، الأول عالمياً في السعة المقعدية للرحلات الدولية، فضلاً عن كونه الثاني عالمياً في السعة المقعدية للرحلات التي تشمل الدولية والمحلية.

وسجل مطار دبي الدولي خلال مايو أسرع نمو للسعة المقعدية في قائمة أكبر 20 مطاراً عالمياً، بنسبة 39.2 %، مقارنة بالشهر ذاته من 2019، أي قبل جائحة «كوفيد19».

ويشهد مطار دبي الدولي حركة سفر نشطة، تزامنت مع العديد من الفعاليات والأحداث والمناسبات، وخاصة في أواخر شهر يونيو، تزامناً مع عيد الأضحى والإجازة الصيفية، فحسب «مطارات دبي» يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 3.5 ملايين مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 25 يونيو، منها 100 ألف مسافر يوم 24 يونيو الماضي وحده. ومن المتوقع أن نشهد ذروات موسمية أكثر ازدحاماً خلال هذا العام، مقارنة بنظيراتها منذ عام 2019 وبناء على ذلك نؤكد في مطارات دبي استعدادنا الكامل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيعاب حركة المسافرين عبر المطار خلال فترات الذروة القادمة.

ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الربع الأول، إلى 21.25 مليون مسافر، بزيادة قدرها 55.8 % مقارنة بالربع نفسه من 2022 لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

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