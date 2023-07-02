الإمارات الثانية عالمياً في اختيارات الهنود للعيش فيها

المصدر: دبي - البيان

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كشف موقع «لوكمات تايمز» أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى خليجياً، والثانية عالمياً، في اختيارات المهنيين الهنود المهرة للعيش فيها، حيث يوجد على أرضها 3.5 ملايين هندي.

وذكر الموقع في تقرير أن المهنيين الهنود المهرة اختاروا دولاً متقدمة للعيش فيها، حيث تعيش أكبر مجموعة من الهنود في الولايات المتحدة الأمريكية، تليها الإمارات بنحو 3.5 ملايين هندي، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 2.5 مليون هندي، حيث واصل الهنود انتقالهم للعديد من الدول مع توسع الاقتصادات الكبرى، التي تبحث عن مهنيين مهرة لسد نقص العمالة.

وأشار الموقع إلى أن دبي برزت كونها أكثر المناطق جذباً لانتقال الأثرياء الهنود، مع مخططاتهم للحصول على التأشيرة الذهبية فيها.

وأوضح الموقع أنه في أعقاب جائحة «كورونا» استهدف الهنود دولاً أخرى للعيش فيها مثل أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا واليابان وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

وسلط تقرير لمؤسسة «جلوبال ويلث إيمجريشن ريفيو» الضوء على الشعبية، التي تتمتع بها أستراليا كونها دولة تشهد تدفقات كبيرة من الهند ومن دول أخرى حول العالم.

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