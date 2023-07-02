«بيتكوين ديبوت» تطرح أسهمها في «ناسداك» غداً

المصدر: دبي - وكالات

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أعلنت «بيتكوين ديبوت»؛ إحدى أكبر شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن إغلاق صفقة اندماج جديدة تسمح للشركة بطرح أسهمها للعامة، وذلك بعد أن استحوذت عليها شركة التكنولوجيا المالية «جي إس آر ميتيورا أكويسيشن».

ومن المتوقع أن تتيح صفقة الاندماج الجديدة للمستثمرين بيع وشراء وإجراء مختلف العمليات للأسهم العادية لشركة «بيتكوين ديبوت» على مؤشر بورصة ناسداك، بدءاً من الغد.

ووفقاً للمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيتكوين ديبوت»، براندون مينتز، فإن صفقة الاندماج تهدف إلى الاستفادة من العديد من فرص النمو ودعم وتعزيز اعتماد البيتكوين.

يذكر أن «بيتكوين ديبوت» تأسست في 2016، وهي واحدة من أكبر شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أمريكا الشمالية، حيث تغطي أكثر من 9130 موقعاً.

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