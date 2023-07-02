«نيلسين كيو براندبانك» تضيف الإمارات إلى نطاق أعمالها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نيلسين كيو براندبانك NielsenIQ Brandbank توسيع نطاق أعمالها عبر إضافة الإمارات.

وأسست الشركة لتعاون بين تجار التجزئة وكبار تجار التجزئة أصحاب القنوات المتعددة، ومن ذلك سبينيس وإن سي سي سي فقد أبرمت الشركتان شراكة مع نيلسين كيو براندبانك لوضع معايير موحَّدة للحصول على محتوى المنتج وتحسين جودة المحتوى وزيادة المبيعات. وتعد الشركة من اللاعبين البارزين في سوق محتوى المنتجات الرقمية للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، فتقدم حلولاً مبتكرة لتحسين تجربة المتسوق.

وتوفر الشركة التي تأسست في عام1923، سُبلاً جديدة للنمو لتجار التجزئة ومُصنِّعي السلع الاستهلاكية. وعبر عملياتها في أكثر من 100 بلد، تقدم الشركة رؤى لسلوك الشراء الاستهلاكي عبر منصة ذكاء أعمال متقدمة مع تحليلات تنبؤية.

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