انطلاق عروض صيف الشارقة 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات «عروض صيف الشارقة 2023»؛ الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، وإحدى الفعاليات الرئيسة ضمن تقويم الإمارة السنوي لقطاع التجزئة، حاملة معها هذا العام باقة من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوق والفعاليات الترفيهية، والجوائز القيّمة، التي تستمر على مدار 65 يوماً في أرجاء الإمارة كافة، من 1 يوليو حتى 03 سبتمبر.

وتحتفي غرفة الشارقة هذا العام بمرور 20 عاماً على انطلاق عروض صيف الشارقة، رافعة شعار «يا هلا بصيفنا في الشارقة»، عبر نسخة استثنائية لسكان وزوار الإمارة، تقدم للمتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح من 25 إلى 75%، على أشهر العلامات التجارية العالمية.

وتكافئ العروض المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 100 درهم وما فوق، بمجموعة كبيرة من الجوائز والعروض الترويجية المتميزة، التي خصصتها غرفة الشارقة احتفالاً بهذه المناسبة وتشتمل على قسائم مشتريات بأكثر من 100 ألف درهم، وباقات سياحية وفندقية، فضلاً عن السحب الكبير على سيارة نيسان باترول 2023، إضافة إلى الجوائز القيّمة التي خصصتها مراكز التسوق في مدن ومناطق الإمارة كافة.

أجواء احتفالية

وأكد محمد العوضي، المدير العام لغرفة الشارقة، أن إمارة الشارقة ستشهد هذا العام أجواء صيفية احتفالية تنشر السعادة بين الزوار والمقيمين في عروض صيف الشارقة التي تحتفي هذا العام بعيدها الـ20، والتي تعد أحد أهم الأحداث التجارية التي تشهدها الإمارة، وتتسابق المحال ومراكز التسوق على التسجيل فيها لإطلاق أفضل عروضها على مدار العام، للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي يشهدها هذا الموسم الزاخر بالفعاليات الجاذبة والتخفيضات المغرية والأسعار التنافسية والجوائز القيمة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات الزوار والسياح من مختلف الفئات العمرية.

خبرة طويلة

من جانبه أشار عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية بكل تفصيلاتها بما يجسد حرص غرفة الشارقة على إطلاق العديد من المهرجانات والعروض الناجحة على مدار العام، نتيجة لسنوات من الخبرة الطويلة التي راكمتها الغرفة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية الرائدة في الإمارة على امتداد أكثر من خمسة عقود بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم قطاع تجارة التجزئة وتحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال من داخل الإمارة وخارجها على ضخ مزيد من الاستثمارات وتوسعة أعمالهم وتأسيس الشركات، فضلاً عن تعزيز حضور إمارة الشارقة السياحي.

وجهة مثالية

وأكد إبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، أن عروض صيف الشارقة تعد وجهة مثالية للتسوق والتوفير والاستمتاع بالمعالم السياحية والتاريخية العريقة للإمارة، كما تعد فترة ذهبية لقطاع التجزئة، حيث تنشط الحركة التجارية مع دخول المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة سباقاً على جذب أكبر عدد من الزوار والمتسوقين، عبر إطلاق أقوى العروض.

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