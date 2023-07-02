اتفاق للبنك العربي المتحد لدعم جهود تحويل أصول بياناته رقمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد إبرام اتفاقية تعاون مع «كيندريل» أكبر مزوّد لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، لدعم جهود البنك تحويل أصول بياناته رقمياً.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل كيندريل مع البنك العربي المتحد على استخلاص كميات كبيرة من البيانات الأولية من مختلف الأنظمة، وتحويلها لشكلٍ منظّم وقابل للتنفيذ، وإيجاد آلية استعراض موحدة للبيانات داخل المؤسسة. ستعمل هذه المبادرة على اكتمال أعمال البنك وتعزيز تجربة العملاء، زيادة إنتاجية الموظفين وضمان إدارة البيانات وحمايتها.

وقال أيمن القدسي، رئيس تقنية المعلومات لدى البنك العربي المتحد: «نحن بحاجة إلى جهود لتسخير قوة البيانات المصرفية. وقد أنشأنا هيكلاً متطوراً لإدارة البيانات يضمن أحدث العمليات التحليلية لدفع النتائج عبر جميع منصاتنا وقنوات التسليم».

وأضاف: «نحقق تقدماً كبيراً في الأتمتة من خلال تحويل المنصات الأساسية إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. كما نعزز البنية التحتية لتخزين بياناتنا.

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