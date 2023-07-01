5.3 مليارات درهم مبيعات العقارات الفندقية في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجل القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2664 صفقة بيع لشقق وغرف فندقية بقيمة إجمالية 5.3 مليارات درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي شهدت 2361 صفقة بيع لعقارات فندقية بقيمة 4.7 مليارات درهم، تصل نسبة نمو قيمة المبيعات إلى 13 %.

وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية المسجلة خلال النصف الأول 1661 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 3.9 مليارات درهم، تضمنت 473 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 979 مليون درهم و1188 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة بقيمة 3 مليارات درهم.

وهيمنت منطقة برج خليفة على النسبة الأكبر من مبيعات الشقق الفندقية في دبي خلال النصف الأول، سواء من حيث إجمالي قيمة المبيعات وكذلك في عدد الصفقات، حيث سجلت 1.6 مليار درهم قيمة 356 صفقة بيع لشقق فندقية، تلتها من حيث قيمة المبيعات منطقة الخليج التجاري التي سجلت 402 مليون درهم قيمة 175 صفقة بيع، أما في المرتبة الثانية من حيث عدد صفقات بيع الشقق الفندقية فجاءت منطقة الفرجان التي سجلت 263 صفقة بيع بقيمة 132 مليون درهم.

وتم تسجيل بيع أغلى شقة فندقية بقيمة 76.5 مليون درهم في مشروع مرسى العرب تلتها شقة فندقية في مشروع ون زعبيل بيعت بقيمة 52 مليون درهم، وحلت في المرتبة الثالثة صفقة بيع لشقة فندقية جاهزة في جميرا غيت بـ 47.5 مليون درهم، ومن ثم صفقتي بيع لشقتين فندقيتين في العنوان ريزيدنس – سكاي فيو بلغ سعر الأولى 44 مليون درهم وبيعت الثانية بـ 40 مليون درهم.

وتم خلال النصف الأول تسجيل بيع 1003 غرف فندقية بقيمة 1.3 مليار درهم، تضمنت بيع 650 غرفة على الخريطة في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 924 مليون درهم، بالإضافة إلى 353 صفقة بيع لغرف فندقية جاهزة بقيمة 440 مليون درهم. وتصدرت منطقة دبي مارينا باقي مناطق دبي من حيث قيمة مبيعات الغرف الفندقية حيث سجلت 470 مليون درهم قيمة 414 صفقة بيع.

وبلغت قيمة أغلى غرفة فندقية مباعة في دبي خلال أول ستة أشهر من العام الجاري 10.6 ملايين درهم، وتقع الشقة في مشروع «فايف لوكس»، وحلت شقة أخرى في ذات المشروع بالمرتبة الثانية حيث بيعت بقيمة 10 ملايين درهم.

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