«بي إم بي استراتيجي» الفرنسية تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختارت شركة «بي إم بي استراتيجي» الفرنسية المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية وإدارة الأعمال، دبي لافتتاح مكتبها الإقليمي الجديد، وذلك تماشياً مع تركيز الشركة على الأسواق الرئيسية والاستفادة من نمو المنطقة السريع والفرص الاستثمارية المتنوعة، والبنية التحتية للأعمال التي توفرها دبي.

وقال جيل فاكي، رئيس الشركة: تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً وتنوعاً كبيراً في الاستثمارات، وهو ما يجعل المنطقة محور تركيز للشركة.

وسيتيح لنا مكتبنا في دبي موقعاً مثالياً لتقديم كل الدعم لعملائنا وأنشطتهم عبر المنطقة بأكملها. وأكد أن هناك طفرة كبيرة في الاستثمارات بالقطاعات التي حققت الشركة فيها تفوقاً كبيراً ومنها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات، وأنماط الزراعة المستقبلية، والبنية التحتية للاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، وهذا الأمر يتطلب حضوراً إقليمياً قوياً يتحقق من خلال افتتاح مكتب دبي.

ومع احتفال الشركة بالذكرى الـ 20 لتأسيسها، وبعد افتتاح مكتب لها في لوكسمبورغ في مارس الماضي، قررت الشركة المضي قدماً بمزيد من التوسع عالمياً عبر افتتاح مكتبين جديدين أحدهما في دبي والآخر في سياتل بالولايات المتحدة.

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