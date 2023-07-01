«جاقار» تنظم حدثاً إقليمياً رئيساً في دبي

المصدر: دبي- البيان

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استضافت شركة جاقار؛ الشركة العالمية المتخصصة في مجال التجارة، أخيراً، الحدث الإقليمي الرئيس السنوي لمجموعة المستخدمين في فندق العنوان بوليفارد الفاخر في دبي.

وقال هاني مصبح، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة جاقار: تتمحور مهمتنا الرئيسية بشركة جاقار في تمكين العملاء من النجاح. وتم تصميم الحدث الإقليمي السنوي لمجموعة المستخدمين لجمع العملاء معاً والمشاركة في المحادثات مع خبراء التحول الرقمي لمساعدتهم على النمو والازدهار وتوفير منتدى مفتوح مثالي للاستماع لآرائهم بغية مواصلة تطوير الحلول لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

تشتهر منصة جاقار ون بقابلية التوسع والتكوين والقدرة على التكيف مع مختلف الصناعات والاحتياجات التنظيمية، وتهدف المنصة إلى دعم المؤسسات في تحقيق مزيد من الوضوح والتحكم والكفاءة عبر عمليات الشراء الخاصة بهم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة القيمة وتحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم.

وتضمنت الفعاليات خلال المؤتمر الحدث الافتتاحي لشركاء التحالف العالمي التابع لشركة جاقار في المنطقة، بالإضافة إلى الحدث السنوي لمجموعة المستخدمين. وتم تصميم برنامج شركاء التحالف العالمي التابع لشركة جاقار، والذي تم إطلاقه خلال معرض جيتكس في شهر نوفمبر الماضي لزيادة إيرادات الشركاء.

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