«ميريكس للاستثمار» تنال شهادة عالمية مرموقة

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «ميريكس للاستثمار» وجميع الوجهات التابعة لها، التي تضم «ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس» و«سيتي ووك»، على شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة» العالمية، لتصبح الأولى في فئة البيع بالتجزئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذا النوع من التقدير.

وتم تطوير «تصنيف ويل للصحة والسلامة» باعتباره دليلاً لإعادة تجهيز المساحات تمهيداً للعودة إلى العمل في أعقاب جائحة «كوفيد 19». ويقيّم التصنيف أنواع المباني والمنشآت الجديدة والحالية، مع التركيز على السمات التشغيلية الرئيسية وأعمال الصيانة الدورية ومشاركة أصحاب المصلحة وإعداد خطط الطوارئ. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الشهادة تتطلب من المشغلين والشركات تنفيذ أفضل الممارسات في هذا المجال واعتماد الاستراتيجيات المستندة إلى الأدلة من أجل تخفيف المخاطر على السلامة العامة والصحة والالتزام بأحدث إرشادات وبروتوكولات الصحة والسلامة العالمية.

وللحصول على هذا التصنيف، خضعت «ميريكس للاستثمار» والوجهات التابعة لها لتقييم دقيق طال مختلف عملياتها التشغيلية وإجراءاتها، بما في ذلك إجراءات النظافة والتعقيم وبرامج الاستعداد للطوارئ وإدارة جودة الهواء والماء والخدمات الصحية واستراتيجيات التواصل. وبالإضافة إلى شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، حصلت «سيتي ووك»، إحدى وجهات نمط الحياة التابعة لـ«ميريكس للاستثمار» على ختم «دبي الضمانة».

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