أيزو 14001:2015 في الاستدامة لـ «ميلينيوم بلايس برشا هايتس»

المصدر: دبي - البيان

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تم منح شهادة الأيزو 14001:2015 للاستدامة لفندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس في دبي تقديراً لالتزامهِ بالممارسات المستدامة والمبادرات البيئية. وتُعتبر هذه الشهادة معياراً ذهبياً عالمياً في أنظمة الإدارة البيئية، حيث توفر إطاراً مفصلاً يساعد المؤسسات على تعزيز أدائها البيئي وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

ويؤكد الفندق من خلال تحقيق معايير الأيزو 14001:2015 التزامه بتنفيذ ممارسات بيئية مستدامة في جميع عملياته، بما في ذلك إدارة المخلفات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، وحماية التنوع البيولوجي. وتُعد هذه الشهادة إشارة إلى مدى التزام الفندق بالمسؤولية البيئية وإسهامه في بناء مستقبل أكثر استدامة لصناعة الضيافة.

وتضمنت مبادرات الفندق للحصول على الشهادة اتخاذ تدابير موفرة للطاقة، شملت تركيب أنظمة إضاءة موفرة للطاقة وترقية أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتكون أكثر كفاءةً واستدامة،مما يقلل استهلاك الطاقة مع ضمان توفير درجة حرارة مثالية وخفض استهلاك الكهرباء 32%، أي بمقدار 164,632 واط/ساعة منذ 2022.

وجرى تركيب محطتين لشحن السيارات الكهربائية داخل الفندق. كما تم تبني استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات حيث تمت إعادة تدوير 39.5 طناً من النفايات في 2022. واتخذت تدابير فعالة للحفاظ على المياه في الفندق.

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