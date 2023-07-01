إقبال كبير على العروض الترفيهية بدبي خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت العروض الترفيهية المتنوعة التي توزعت على عدد كبير من المناطق والوجهات في دبي إقبالاً كبيراً من سكان دبي وزوارها، في ظل أجواء من الفرح خلال عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذا العام مع مهرجان التسوّق والترفيه السنوي «مفاجآت صيف دبي».

وتدفق آلاف الزوار على عرض نافورة دبي الراقصة، أكبر نافورة موسيقية في العالم والتي تعد من أكثر الاماكن السياحية في دبي جذبًا للزوار. وتقع على بحيرة برج خليفة في وسط مدينة دبي ، بين محيط دبي مول و سوق البحار و برج خليفة.

سوق مدينة جميرا

وشهد سوق مدينة جميرا الذي يمتاز بطرازه العربي التقليدي في قلب مدينة دبي مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وقدمت الوجهة الشهيرة للزائرين الكثير من الأنشطة الترفيهية، بدءاً من العزف على آلة «الهاند بان» وصولاً إلى عروض الصقارة التقليدية. كما استمتع الزوار بأشهى الوجبات بمناسبة العيد مع أحبائهم في مطاعم سوق مدينة جميرا المطلّة على برج العرب في الواجهة البحرية.

وسنحت الفرصة للزوار للفوز بجوائز كبرى في مركز مدن المجتمعي ومركز بوابة الخيل المجتمعي وسوق سيرينا وسوق فيلانوفا ومركز شروق المجتمعي. ومن خلال إنفاق 200 درهم في أيّ من هذه المراكز المجتمعية حتى ثاني أيام العيد، يتأهل المتسوق للدخول في السحب على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 200 ألف درهم.

ماركت الواجهة البحرية

ويشهد ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الأول للمأكولات البحرية والمنتجات الطازجة، إقبالاً كبيراً للاستمتاع بالفعاليات والعروض الترفيهية المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي تتواصل حتى الغد 2 يوليو بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً. وتم تزيين الردهة المركزية في السوق بزينة عيد الأضحى المبارك، ما وفر أجواءً رائعة لالتقاط الصور التذكارية مع الأحبة احتفاءً بهذه المناسبة المميزة. وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والحرفية الخاصة بالأطفال، والتي تتيح لهم إطلاق إمكاناتهم الإبداعية وقضاء أجمل الأوقات. كما تشمل الفعاليات باقة من الألعاب الرقمية والافتراضية في منطقة فسيحة تقدم التجارب الترفيهية للزوار من جميع الأعمار وعلى مدار الأيام الخمسة للاحتفال.

ويستضيف ماركت الواجهة البحرية كذلك خلال فترة العيد مجموعة من العروض الترفيهية، بما في ذلك عروض لثلاثة موسيقيين عرب موهوبين وعرض سيرك متجول، مما يضفي مزيداً من المتعة ضمن أجواء عائلية مناسبة لجميع الزوار.

تخفيضات ضخمة

كما تتواصل التخفيضات الكبيرة والعروض الخاصة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، حيث تقدم المتاجر عروضاً مغرية حتى 9 يوليو، والتي تشمل الملابس والأحذية والأكسسوارات والعطور والديكور المنزلي والإلكترونيات، مع تخفيضات تصل إلى 75 % عن الأسعار المعتادة.

ألعاب نارية

وتتواصل في دبي باركس آند ريزورتس عروض الألعاب النارية الاحتفالية حتى اليوم في الساعة 9 مساءً، كما استضافت دبي فستيفال سيتي سلسلة من عروض الألعاب النارية. وتستضيف مراكز التسوق الكثير من الفعاليات الترفيهية الممتعة، حيث يستضيف ميركاتو مول عرض السيرك «Circus Fiesta» يومياً حتى 9 يوليو. ومقابل كل 200 درهم يتم إنفاقها، يحصل المتسوق على فرصة للدخول في السحب للفوز بجائزة خاصة وهي سيارة كاديلاك إسكاليد.

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