«بي دبليو إتش» تتوسع دولياً عبر فنادق بدبي والسعودية وسلطنة عُمان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة فنادق «بي دبليو إتش» العالمية نمو علاماتها التجارية الـ19 من سلسلة فنادقها بمختلف مستوياتها من الفنادق الفاخرة إلى الاقتصادية الممتازة، حيث أضافت العديد من الفنادق الجديدة إلى محفظتها العالمية من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك في دبي والسعودية وسلطنة عمان.

وقال لاري كوكوليتش، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «بي دبليو إتش»: «هذا الصيف، يسعدنا أن نقدم للسياح إقامة أكثر راحة في وجهات مهمة حول العالم لتلبية احتياجات ضيوفنا في أي مكان يسافرون إليه، حيث يمكنهم الوصول إلى العديد من الخيارات من الفنادق الفخمة والفاخرة إلى الفنادق الصغيرة والمتوسطة والاقتصادية الممتازة وفنادق الإقامة الطويلة. وتشمل المجموعة المضافة فندق بست ويسترن أونتاريو ميلز مول في دبي».

وتعتبر مجموعة فنادق «بي دبليو إتش» مؤسسة ضيافة عالمية تضم 3 شركات فندقية، تشمل ورلد هوتيلز، بيست ويسترن هوتيلز، ومنتجعات وفنادق شور ستاي. وتضم 19 علامة تجارية من مختلف الفئات من الفنادق الاقتصادية إلى الفاخرة.

وتتطلع العلامة التجارية إلى مواصلة توسيع محفظتها المتنوعة، التي تضم حالياً ما يقارب 4300 فندق بأكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وتقدم للسياح عروضاً وتجارب مميزة.

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