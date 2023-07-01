صندوق النقد العربي يدعو لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - البيان

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شددت دراسة لصندوق النقد العربي على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ودعم وتشجيع مختلف الإصلاحات على صعيد سياسات دعم الطاقة التي من شأنها أن تقلل استخدامات الطاقة الأحفورية، وبالتالي خفض الانبعاثات. كما أكدت الدراسة ضرورة تحفيز عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة وتطوير أدوات التمويل الأخضر والاستثمار في التقنيات التي تساعد في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأصدر الصندوق دراسة حول «العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية» بهدف إلقاء الضوء على العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والدور الذي لعبه استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام متغيرات على المستوى الكلي للدول، كما تقدم الدراسة تحليلاً للعلاقة بين الأداء الاقتصادي والبيئي للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها في مجابهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد تأثرت بشكل كبير وإيجابي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل، وتتوقع الفرضية وجود علاقة موجبة بين الناتج والتراجع البيئي في مراحل النمو الأولى، وسرعان ما تتحول إلى علاقة عكسية بعد وصول الناتج لمستوى معين مما يساعد على تقليل الانبعاثات وتحقيق الجودة البيئية.

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