«ريدينغتون»: 53 % من شركات المنطقة تستثمر في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة ريدينغتون، المتخصصة في تكامل التقنيات الرقمية والابتكار، مؤتمراً في دبي تحت عنوان «ردينغتون ري - إماجن 2023»، جمع ممثلين من مختلف القطاعات التقنية.

وأكّد راجيف سريفاستافا المدير التنفيذي للشركة، أن المؤتمر لفت الانتباه بقوّة إلى مجالات التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والروبوتات والحوسبة الكمية وغيرها، قائلاً إن الدراسة الاستطلاعية أظهرت أن المنطقة على وشك أن تتبنّى التقنيات المتقدمة على أرض الواقع، بالنظر إلى أن 53 % من الشركات تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بعد الأمن السيبراني (56 %)، ويعطي ذلك على الاستجابة السريعة للتغييرات الحاصلة في مشهد تقنية المعلومات. وأضاف: «ينصب تركيزنا على وضع تصوّرات مبتكرة ومتجددة للتقنية، تمتدّ من الإمكانات إلى الفرص، وبطريقة مستدامة».

وقال 17 % من المستطلعة آراؤهم في الدراسة إنهم ينفقون 0.25 % من الإيرادات على التدريب، فيما ينفق 16 % منهم 0.5 %، وينفق 13 % ، 2% من إجمالي إيراداتهم على التدريب. أما من ينفقون واحداً في المئة على هذا المجال فهم الشريحة الأكبر، بواقع 25 % من المشاركين في الدراسة.

وأقرّ 10% من المستطلعة آراؤهم بأنهم لا ينفقون شيئاً من إيرادات مبيعاتهم على التدريب، فيما ذكر 33% ممن يقلّ إنفاقهم على التدريب عن 1%، أنهم سيجدون صعوبة في تلبية متطلبات المنتجين اللازمة لدعم الموجة التالية من التحوّل الرقمي.

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