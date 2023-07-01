20 % نمواً بتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي خليجياً بين 2021 و 2026

المصدر: دبي - البيان

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توقع هاريش دوناخي، مدير أول الأبحاث - البرمجيات والسحابة - في مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» أن تتجاوز نسبة النمو السنوي في اعتماد الذكاء الاصطناعي 20 % بين عامي 2021 و2026 في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج العربي.

وتوقعت دراسة بحثية أجرتها «آي دي سي» نمو البيانات والتحليلات الضخمة بأكثر من 20 % بين عامي 2021 و2026 على عمليات نشر السحابة العامة. وأشار دوناخي خلال فعالية في دبي أخيراً إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في خلق المزيد من مبادرات الابتكار الرقمي التي تساعد قادة الأعمال على تأسيس شركات ومؤسسات مرنة تتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات العالمية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتقلبات العملة، والأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الخليج.

من جانبه، أكد بافلوس باناجيوتيديس، نائب الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي الفائق لدى شركة إس إيه بي، على أهمية توفير القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وإتاحتها للأعمال والشركات المختلفة.

واستشهد باناجيوتيديس بنتائج توصلت إليها دراسة أجرتها شركة «آي دي سي»، والتي تشير إلى ارتفاع وتيرة اعتماد التقنيات السحابية، وقال: الشركات التي تتأخر في نشر التقنيات السحابية لعملياتها التجارية ستفقد المزايا الكبيرة وغير المحدودة لتقنية الذكاء الاصطناعي في عالم التجارة والصناعة.

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