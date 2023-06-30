63 مليار درهم زيادة أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بأكثر من 63 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

ووصلت أصول المصارف الإسلامية إلى 647.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 10.8%، مقارنة بنحو 584.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2022.

وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.6% أو ما يعادل 16.6 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت إحصاءات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 400.4 مليار درهم نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.48% مقابل نحو 390.7 مليار درهم في أبريل 2022، بينما زادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.65% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 461.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 11.4% مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في أبريل 2022، بزيادة تعادل 47.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 112.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 21% أو ما يعادل 19.4 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 92.9 ملياراً في أبريل 2022.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 80.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و16.6 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و2.7 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.155 تريليونات درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14.3% مقارنة بنحو 2.76 تريليون درهم في أبريل 2022.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 83% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية مارس الماضي، البالغة 3.8 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.496 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% مقابل 1.427 تريليون درهم في أبريل 2022، بينما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.889 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 18.5% مقارنة بنحو 1.594 تريليون درهم في أبريل 2022.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 14.3% إلى 438.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، موزعة بواقع 231.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و159.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.4 مليارات درهم في الأسهم، و38.7 ملياراً استثمارات أخرى.

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