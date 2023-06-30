أرباح تفوق التوقعات لـ «إتش آند إم»

المصدر: (دبي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «إتش آند إم»، ثاني أكبر شركة مبيعات تجزئة للملابس في العالم، عن تحقيق أرباح أعلى من المتوقع في الفترة ما بين مارس ومايو.

وقالت الشركة، إن أرباح الربع الثالث تمثل أيضاً بداية جيدة في ظل سعي المجموعة إلى اللحاق بركب المنافسين الأسرع نمواً. وبلغ الربح التشغيلي للمجموعة السويدية في الربع الثاني من السنة المالية والممتد من مارس إلى مايو 4.74 مليارات كرونة سويدية (438.55 مليون دولار) نزولاً من 4.98 مليارات كرونة سنوياً في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها لا تزال أكبر من الأرباح التي توقعها محللون في استطلاع لريفينيتيف وبلغت 4.07 مليارات كرونة.

وارتفعت المبيعات بالعملة المحلية في الفترة ما بين الأول من يونيو و27 من الشهر نفسه، وهو أول شهر من الربع الثالث، 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز