«الثقة الصفرية» ضرورة لمستقبل الأمن السحابي بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء على «الثقة الصفرية» كونها ضرورة لمستقبل الأمن السحابي في منطقة الشرق الأوسط، وتصدرت استراتيجية الثقة الصفرية أو ما بات يعرف اصطلاحاً بـ«زيرو تراست» أولويات خبراء الأمن السحابي في منطقة الشرق الأوسط للعام المقبل، وفقاً لتقرير جديد، صدر مؤخراً بعنوان «مستقبل الأمن السحابي في منطقة الشرق الأوسط».

وكشف التقرير عن إجماع خبراء الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط على تبني استراتيجية تركز على الأمن السحابي أولوية، في ظل عدم وجود «بيئات غير سحابية» اليوم تقريباً، ويُنظر إلى الحوسبة السحابية على أنها المنصة الأساسية المثلى لتبني تقنيات عميقة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، كما سلط التقرير الضوء كذلك على طبيعة مرونة الحلول السحابية مع القدرة على تكييف المنصات السحابية على أساس خصوصية كل حالة بشكل مستقل، حيث نشهد توجهاً نحو الدمج بين المنصات السحابية المستقلة والهجينة معاً ضمن استراتيجيات سحابية متعددة وطنية أو إقليمية بغية إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي.

كشف التقرير أيضاً عن أبرز التوجهات في مجال الأمن السيبراني والضوابط التقنية لحماية الخصوصية، وأشار 43% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الأمن هو العامل الأكثر أهمية في اتخاذ قراراتهم عندما يتعلق الأمر باختيار مزود خدمات السحابة، أما فيما يتعلق بخططهم لحماية بياناتهم على المنصات السحابية اختار معظم المشاركين المصادقة متعددة العوامل باعتبارها هدفاً رئيسياً (45%)، يليها كل من التشفير وتدريب فريق العمل (32% لكل منهما)، وكشف التقرير عن تراجع أهمية كلمات المرور كاستراتيجية للأمن السيبراني، حيث قال 16% فقط من المشاركين إنهم سيتبعون استراتيجية قائمة على كلمات المرور.

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