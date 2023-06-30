المصدر: (دبي - البيان)

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تم إطلاق مبادرة «مهارات إنتل للابتكار» في الإمارات، وتركز المبادرة على 7 مفاهيم ومهارات أساسية، تشمل: التفكير التصميمي، والتفكير الحسابي، والبرمجة والترميز، وعلوم البيانات، والنمذجة والمحاكاة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلبة على تطوير نموهم العصبي والفكري بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، التي توفرها لهم، وذلك من خلال تطبيق مفاهيم المناهج الدراسية، وربطها بحل المشكلات في العالم الحقيقي، إذ جرى تصميم برنامج المبادرة لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل في المستقبل.

وقالت شيدام إرتم مديرة التعليم العمودي بـ«إنتل»: «نعمل على دمج برامجنا المبتكرة في المناهج الدراسية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة تأسيس الطلبة وتعزيز مهاراتهم الرقمية في مراحل مبكرة لتأهيلهم لاجتياز المراحل الدراسية والنجاح في سوق العمل»، وتهدف إنتل إلى دعم رحلة التحول في أنظمة التعليم، من خلال مبادرتها التي وصلت إلى 47 دولة حول العالم.

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