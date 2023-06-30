«كونكورديا» تسعى إلى توسيع حضورها بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت شركة «كونكورديا» (Concordia)، للتكنولوجيا المالية سعيها لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. يأتي ذلك بعد إعلان الشركة إغلاق جولة تمويل أولي ناجحة عبر استقطاب استثمارات من «ترايب كابيتال»، و«كراكين فينتشرز»، و«في. سي. سايفر كابيتال»، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

كما حظيت جولة التمويل بدعم من مستثمرين بارزين، بما في ذلك «سيزون كابيتال»، والعديد من الصناديق الاستثمارية الأخرى، إضافة إلى المستثمرين الممولين الاستراتيجيين.

ويزداد تنوّع الأصول الرقمية وسجلات الحسابات الموزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ما يمثل تحديات من حيث ضعف رأس المال وقلة/ ضعف الكفاءة التشغيلية، وبينما يجري العمل على تسهيل حركة الأصول عبر المنظومات، يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مخاطر أمنية وتجزئة، بسبب استخدام الرموز الرقمية المغطاة، التي تفتقر إلى إمكانية التشغيل البيني، وتعالج «كونكورديا» هذه المشكلة، ضمن منظومة Web3

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