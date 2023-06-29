نمو كبير تشهده صناعة المشروبات والوجبات الخفيفة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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نجحت المشروبات والوجبات الخفيفة في دولة الإمارات، في تخطّي ضغوط التضخم في منطقة آسيا والشرق الأوسط، خلال عام 2022، بحسب ما جاء في تقرير لمجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات «Nielsen Q».

ونقل موقع «فوود أفيجتور آسيا» المتخصص في صناعة الأغذية والمشروبات في آسيا والمحيط الهادئ، عن مدير الشركة، عديل دوراني، خلال حدث مباشر يركز على تحليل نتائج التقرير، قوله إنَّ: «فئة المشروبات على وجه الخصوص شهدت نمواً ملحوظاً بعد جائحة كورونا، بدءاً من الربع الرابع من 2021 فصاعداً».

وعزا دوراني ذلك إلى ارتفاع معدّلات نمو السياحة منذ معرض إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن الأحداث الاجتماعية الأخرى التي ساعدت على زيادة الطلب، جنباً إلى جنب مع أداء الشركات المحليّة الأصغر في قطاع المشروبات.

وقال دوراني: «نعتقد أنَّ صناعة المشروبات في الدولة يسيطر عليها حالياً تلك الشركات الصغيرة، حيث تنمو هذه الشركات بمعدل 14.7%».

وأشار «فوود أفيجتور» إلى أنّه من بين هذه الأسماء الصغيرة العلامات التجارية لمياه الشرب «لاجو»، و«أبانت»، التي تتصدر فئة المياه المتميزة التي نمت بنحو 17%؛ بالإضافة إلى «فريز»، و«ريتا» التي تتصدر فئة المشروبات الغازية الفاخرة التي نمت بنسبة 134% بشكل عام.

وأضاف: «المحركات الرئيسية للنمو في هذه الفئة هي التميز والابتكار وزيادة الوصول؛ لكن بالنظر لقطاع المياه، فمن الواضح أن اللاعبين المحليين يسيطرون على هذا».

ومع ذلك؛ بحسب ما يقول دوراني فإنَّ «قطاع المشروبات الرياضية الذي ينمو بنسبة 15%، لا تزال الشركات العالمية العملاقة تهيمن عليه، مثل شركة «ريد بل» بشكل خاص، إذ إنّها العلامة التجارية الوحيدة في السوق الذي يرفع أسعاره بنسبة 2%، بينما جميع الشركات الأخرى عرضت تخفيضات على الأسعار بنحو 4%».

وأكد دوراني أنَّ قطاع المشروبات الرياضية شهد بشكل عام انخفاضاً بنسبة 3.8% في الأسعار، لكن معظم القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعاً في الأسعار مثل العصائر، بزيادة 10.3%، والقهوة زيادة بنسبة 12.7%، مما أدى لزيادة متوسط الفئة بنسبة 2.4% مقارنةً بقبل عامين.

وذكر موقع «فوود أفيجتور» إلى أنّ فئة الوجبات الخفيفة من القطاعات الرئيسية الأخرى ذات الأداء في سوق الإمارات، والتي شهدت معدل نمواً إجمالياً مذهلاً بلغ 15.9% خلال 2022، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد قطاع المخابز.

وقال دوراني: «كانت الوجبات الخفيفة ثاني أكبر سلة مزدهرة في السوق، مدفوعة بالاستهلاك وزيادة الأسعار بقيادة الشوكولاتة والبسكويت».

ونمت الشوكولاتة على وجه الخصوص بأسرع معدل بنسبة 20 % بسبب زيادة الاستهلاك بنسبة 11 %.

وأشار دوراني إلى أنّ العلامات التجارية الصغيرة حققت أداءً رائعاً، والتي تفوّقت على العلامات التجارية الخاصة على متوسط الفئة بنسبة نمو 17.8% خاصة في قطاعي المكسرات والبسكويت.

واستطرد: «من الواضح أن المستهلكين واصلوا شراء الوجبات الخفيفة، الحلوة والمالحة بشكل منتظم، على الرغم من الزيادات الواضحة في الأسعار التي حدثت في هذه الفئة، مثل زيادة بنسبة 10.8% في الوجبات الخفيفة المالحة، وزيادة بنسبة 15% في البسكويت مقارنة قبل عامين».

وأشار دوراني إلى أنَّ فئة المخبوزات برزت كأفضل فئة أداء في دولة الإمارات من حيث النمو، حيث إنّها هي الفئة الأسرع نمواً في صناعة المواد الغذائية مدفوعة بالاستهلاك القوي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقد لوحظ نمو كبير بسبب عوامل مثل التضخم وارتفاع تكاليف المدخلات».

واستشهد دوراني بمثال على ذلك بقوله: «كان الكرواسون أحد أفضل منتجات المخابز أداءً في السوق، حيث يُنظر إلى الطلب المتزايد على هذا ليس فقط كوجبة خفيفة ولكن أيضاً باعتباره عنصر إفطار أرخص من الحبوب التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار»، مضيفاً: «العامل الصحي يلعب بقوة هنا، حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن السلع المخبوزة المصنوعة من مكونات طبيعية وخالية من المواد المضافة والمواد الحافظة».

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