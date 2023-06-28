خام دبي يتجاوز «برنت» للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020

المصدر: سنغافورة - رويترز

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أفادت مصادر تجارية بأن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت، ليجري تداولها بخصم عن الأسعار المعروضة لخام دبي، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى، منذ نوفمبر 2020 وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع يلوح في الأفق لأسعار الفائدة إلى ضعف النمو والطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع خام دبي مقابل «برنت»، وسط توقعات بتقلص المعروض من الشرق الأوسط، بعد أن قالت السعودية إنها ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو إلى تسعة ملايين برميل يومياً في أكبر خفض في سنوات.

وقالت المصادر: إن مبادلات العقود الآجلة لبرنت إلى خام دبي لشهر أغسطس تراجعت إلى خصم يتراوح بين أربعة وثمانية سنتات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكان فارق السعر عند علاوة قدرها 47 سنتاً عند إغلاق السوق، أمس، الثلاثاء.

وتابعت المصادر: إن الفارق تقلص بشكل حاد وسط عمليات بيع قوية لخام برنت، بسبب مخاوف من زيادة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يؤثر على النمو العالمي والطلب على الوقود، في حين ظل خام دبي قوياً نسبياً.

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