«ريسيرتش أند ماركتس»: مستقبل مزدهر لمراكز البيانات بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع تقرير لشركة «ريسيرتش أند ماركتس»Research and Markets لأبحاث السوق مستقبلاً مزدهراً لسوق مراكز البيانات في الإمارات، وتنبأ تحليل للاستثمار في سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات 2023 - 2028 بفرص مربحة في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الكهربائية والميكانيكية، والبناء العام ومعايير المستوى.

وبحسب التقرير من المتوقع أن تصل قيمة سوق مراكز البيانات في الإمارات إلى 1.91 مليار دولار (نحو 7 مليارات درهم) في عام 2028، بعدما سجل ما قيمته 1.25 مليار دولار (4.6 مليارات درهم) في عام 2022؛ إذ ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3%.

ويحلل التقرير الحصة السوقية لمراكز البيانات في الإمارات، حيث يرصد بالتفصيل المرافق والاستثمارات الحالية والمتوقعة مستقبلاً في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الكهربائية والميكانيكية، والبناء العام ومعايير المستوى، كما يناقش حجم السوق، وتقدير الاستثمار لمختلف القطاعات.

ويعد سوق مراكز البيانات في الإمارات واحداً من الأسواق البارزة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتوي على العديد من العوامل الدافعة، مثل النمو الكبير في الرقمنة، والاتصال القوي بالألياف، واعتماد التكنولوجيا المتزايد، وما إلى ذلك.

ودشنت الحكومة العديد من مبادرات الرقمنة للتحول الرقمي في البلاد. على سبيل المثال: أعلن مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد تعاونه مع الشركات العالمية مثل: سيسكو سيستمز؛ لتحقيق التحول الرقمي في الدولة.

ويشهد سوق مراكز البيانات في الإمارات نمواً في اعتماد الخدمات السحابية، والوجود المتزايد لمقدمي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت وأوراكل وأمازون ويب سيرفيسيز وعلي بابا للسحابة. كما يقوم مشغلا الاتصالات «اتصالات من e&» و«دو» بتقديم خدمات الجيل الخامس، التي ستدفع الطلب على مراكز البيانات الطرفية في السنوات المقبلة. يشار إلى أن مراكز البيانات في الإمارات شهدت إنشاء العديد من مناطق التجارة الحرة، في دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي والفجيرة، ما يدفع بزيادة توافر الأراضي الصناعية في السوق، وفيما يتعلق بنمو قدرة الطاقة يشهد السوق تحولاً كبيراً نحو اعتماد مصادر الطاقة المتجددة؛ حيث يعمل المشغلون مثل «خزنة داتا سنتر» و«اتصالات من e&» أيضاً على تشغيل مراكز بياناتهم؛ اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز