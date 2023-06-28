62 % تقييمات «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» ببرنامج القيمة المضافة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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حصلت «الإمارات لألواح الزجاج المسطح»، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار على شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV، لتصبح أول شركة لتصنيع الزجاج المسطح في الإمارات تنال هذه الشهادة. ونجحت الشركة التي حققت معدل 62% في تقييمات برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال منشآتها الصناعية الحديثة، في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي على مستوى المنطقة في قطاع الزجاج المسطح الذي يُستخدم في الهندسة المعمارية وتطبيقات السيارات.

وعمل برنامج القيمة الوطنية المضافة، على تقييم أداء الشركة في مجالات مختلفة، بما في ذلك التوطين وتطوير الموردين ونقل التكنولوجيا وتنمية الثروة البشرية، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى. ويُشكل هذا الإنجاز البارز، عنصر تمكين رئيسي وسيسهم في تعزيز التزام الشركة الراسخ بالتنمية المستدامة ويجدد التأكيد على موقعها بهذا القطاع.

وحصلت الشركة على نقاط إضافية، بناءً على مبادرتها بالمشاركة في تقييم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي تضمن جولة شاملة داخل مصنع الشركة ومناقشات جماعية مع مختلف أصحاب المصلحة. ونجحت الشركة في تلبية معايير شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة الصارمة.

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