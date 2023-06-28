العيد يرفع مبيعات مراكز التسوق في أبوظبي 30%

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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شهدت مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية وأسواق التجزئة في أبوظبي إقبالاً كبيراً من المتسوقين، الذين تسابقوا لشراء الهدايا واحتياجات العيد. وأسهمت العروض والتنزيلات الخاصة في زيادة المبيعات بنسبة ناهزت 30% مقارنة بالشهرين الماضيين، بحسب عدد من الخبراء والعاملين في مراكز التسوق. واستقبل 14 مركز تسوق في العاصمة آلاف المتسوقين خلال الأيام الماضية، خصوصاً مع بدء موسم الإجازات الصيفية وعطلة عيد الأضحى.

مراكز جديدة

وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات، أن دخول مراكز تسوق جديدة أسهم في زيادة العروض والتنزيلات؛ وبالتالي انتعاش المبيعات استعداداً لعيد الأضحى.

وأشار إلى نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بشهر مايو الماضي. وأوضح أن جميع مراكز التسوق على مستوى الدولة شهدت ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإنفاق مع انتهاء الموسم الدراسي، حيث بدأ الإقبال الكبير على شراء مستلزمات العيد، بينما بدأ جموع الوافدين شراء الهدايا استعداداً للسفر إلى بلادهم.

وأضاف أن تزامن إجازة عيد الأضحى مع الإجازات الصيفية أسهم في زيادة إضافية في المبيعات والإقبال، حيث تأثرت مستويات الإنفاق المرتفعة بالعروض الصيفية والتنزيلات التي شهدتها جميع مراكز أبوظبي التجارية، وخاصة في الأزياء والمجوهرات والعطور والهدايا، والتي تقدم للعملاء مجموعة من العروض المميزة، حيث شهدت ارتفاعاً في المبيعات وإقبالاً واسعاً من العملاء.

عروض وتخفيضات

وذكر ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو، أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً مع حلول عيد الأضحى، مشيراً إلى زيادة المبيعات بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بالشهور الماضية.

وأشار أيضاً إلى زيادة إقبال المستهلكين على العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف أن إجازة عيد الأضحى تزامنت مع بدء موسم الإجازات الصيفية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير من العملاء على شراء الملابس والعطور والهدايا استعداداً للسفر إلى بلادهم.

حركة شرائية

وأفاد خالد الشنقيطي، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب جروب «GCG»، أن جميع الأسواق والمراكز التجارية شهدت حالة من الانتعاش والنشاط وزيادة الحركة الشرائية بالتزامن مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي وحلول عيد الأضحى، مشيراً إلى امتداد العمل بالأسواق حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح أن ازدحام الأسواق وإقبال المواطنين والمقيمين على شراء تجهيزات العيد من الحلوى والملابس والأحذية تزامن مع توفر عروض وتنزيلات خاصة من قبل التجار والمحال الكبيرة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال: لا شك في أن هناك وفرة في السلع والمنتجات بما يلبي حاجة السوق المحلي، إضافة إلى تنوع السلع المعروضة؛ ما أضفى نكهة جديدة على السوق المحلي، مشيراً إلى وجود خيارات متعددة أمام المستهلك في السوق المحلي ليختار ما يشاء وبأسعار مختلفة تتناسب مع فئات المجتمع وشرائحه.

وأضاف الشنقيطي أن تأمين احتياجات الأسواق المحلية في الأعياد يبدأ مبكراً من خلال عقود مع تجار وموردين؛ بهدف تأمين حاجة السوق المحلي، لافتاً إلى وفرة كبيرة في السوق المحلي.

وأشار الشنقيطي إلى أن خدمات الإنترنت والتجارة الإلكترونية سهلت على القطاع الخاص والمستهلكين الحصول على السلع من دون انقطاع، حيث تتم المعاملات إلكترونياً.

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