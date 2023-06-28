خصومات كبيرة وعروض حصرية من مجموعة المايا لعيد الأضحى

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة المايا عن خصومات كبيرة وعروض خاصة بمناسبة عيد الأضحى. وقال واشاني كمل، مدير المجموعة وشريك في مجموعة المايا: نتطلع إلى تقديم البهجة لعملائنا بهذه المناسبة السعيدة. ونطلق عروض العيد الحصرية، حيث يقدم سوبر ماركت المايا مجموعة واسعة من الصفقات والعروض الترويجية الحصرية عبر منتجات تجعل التسوق في العيد أكثر متعة. وتتضمن القائمة المنتجات الطازجة والمخبوزات إلى الأدوات المنزلية وهدايا العيد حتى يتسنى للمتسوقين الاستمتاع بالتوفير خلال موسم الأعياد.

توسع الخيارات

وأشار كذلك إلى توسيع نطاق اختيار المنتجات، فتحسباً لزيادة الطلب خلال عيد الأضحى، قامت متاجر المايا سوبر ماركت بتوسيع نطاق المنتجات عبر فئات مختلفة. ويمكن للعملاء الاختيار بين تشكيلة واسعة من اللحوم الطازجة والفواكه والخضراوات والتوابل والحلويات والأطباق التقليدية لتحضير وليمة عامرة لهذه المناسبة. وهناك أقسام عيد متخصصة، حيث خصص سوبر ماركت المايا أقساماً داخل المتاجر، لعرض متطلبات العيد لجعل التسوق أكثر راحة. وتعمل متاجر المايا سوبر ماركت على مدار 24 ساعة يومياً حتى يتمكن المتسوقون من الاستمتاع بساعات التسوق المتأخرة.

4 عقود

ومع أكثر من 4 عقود، اكتسبت مجموعة المايا ميزة تنافسية من خلال تبني نهج يركز على العملاء. وقال واشاني كمل: نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا وأنظمتنا لتقديم منتجات عالية الجودة ذات قيمة لا تقبل المنافسة.

ومع شبكة واسعة من متاجر السوبر ماركت المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، تزود المجموعة العملاء بإمكانية الوصول إلى منتجات عالية الجودة وخدمة ممتازة وأسعار تنافسية. تقدم متاجر المايا سوبر ماركت مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم والدواجن والمخبوزات ومنتجات الألبان والمزيد. وتمتلك متاجر البيع بالتجزئة أيضاً علامات تجارية عالمية، مما يتيح للعملاء الاختيار من بين أفضل المنتجات. ومؤخراً، قدمت مجموعة المايا العلامة التجارية Coop من المملكة المتحدة وحظيت بردود جيدة.

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